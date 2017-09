Blitz antidroga al Valentino, 200 carabinieri bloccano l'accesso al parco 

TORINO - Duecento carabinieri sono impegnati oggi, domenica 17 settembre, in un controllo antidroga a tappeto del parco del Valentino. I militari hanno bloccato ogni possibile accesso al parco, di modo da evitare il classico "fuggi fuggi" degli spacciatori alla vista dei militari. Contemporaneamente un elicottero sta perlustrando la zona. L'operazione è iniziata intorno alle 15 di questo pomeriggio e, al momento, sono decine le persone fermate dai carabinieri e condotte in caserma per essere identificate.

RETATA - I militari hanno circoscritto l'area che va da corso Vittorio Emanuele II fino a Torino Esposizioni. Sono supportati nelle operazioni dagli agenti della polizia municipale e dall'unità cinofilia. Indispensabile in questa fase l'aiuto dei cani per scovare i nascondigli degli spacciatori.