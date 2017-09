Domenica ecologica, piovono multe per oltre 100 automobilisti

TORINO - Insieme alle domeniche ecologiche tornano a fioccare le multe della polizia municipale di Torino. Durante il blocco delle auto del 17 settembre, in occasione della "Domenica per la sostenibilità", gli agenti della municipale hanno controllato ben 510 veicoli, di cui 134 trovati irregolari, sono stati sanzionati.

MULTE - Il valore delle sanzioni è di 85 euro, che diventano a 59,50 se la multa viene pagata entro i primi 5 giorni. Il blocco del traffico privato era esteso, in questo caso, alla sola ZTL Centrale e ad alcune aree particolari (come il Borgo Campidoglio) con la finalità, tra le altre cose, di facilitare i controlli da parte dei vigili, secondo quanto dichiarato pochi giorni fa dall'assessore ai Trasporti del comune di Torino, Maria Lapietra. Stando a un primo bilancio di questa domenica ecologica di inizio autunno, sembra che l'obiettivo dei controlli sia stato centrato. Guardiamo ai numeri: se durante i controlli estesi in tutta la città di domenica 2 aprile, ad esempio, gli agenti della polizia municipale hanno controllato 784 veicoli e redatto 156 verbali, in proporzione, i controlli di oggi sembrerebbero essere stati più efficaci. In altre parole, pur essendo l'area di intervento dei vigili ristretta rispetto al passato, il numero di auto controllate non differisce in modo considerevole.