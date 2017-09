Carabinieri sul tram per sorprendere i pusher: i dettagli del blitz al Valentino

TORINO - Come sorprendere i pusher del Valentino? Nessuna gazzella, nessuna moto: i carabinieri sono arrivati alle spalle degli spacciatori muovendosi in tram. Altri invece si sono travestiti da runner, in modo da non essere riconosciuti. Sono senza dubbio questi alcuni dei dettagli più curiosi del maxi blitz anti droga effettuato ieri nel parco di Torino dai militari dell’Arma. 16 persone a cui sono state notificate le ordinanze di custodia cautelare in carcere, tutte di origine africana. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di droga.

DROGA OVUNQUE - Da tempo il parco del Valentino era diventato un vero tempio della droga, dove a comandare erano loro, i pusher. I carabinieri hanno posto fine a questo regno della malavita, mobilitando più di 200 uomini: «Il parco trasformato in un «campo da golf della cannabis» con decine di buche piene di marijuana, hashish, eroina e cocaina» raccontano. La droga? Nascosta ovunque: sotto le zolle d’erba, tra le fessure dei muri lungo i sentieri, ai piedi degli ippocastani, sotto i tombini, dentro i cestini e sui binari del tram. Oltre 1000 le dosi sequestrate tra eroina, cocaina, hashish e marijuana.

LA DONNA COL CARRELLO - Che l’organizzazione tra i pusher fosse ai massimi livelli lo si capisce dalla «donna con il carrello». Ogni giorno infatti, alcune donne portavano agli spacciatori carrelli carichi di spesa, panini, bevande che i pusher acquistavano e consumavano sul posto, proprio per non perdere clienti allontanandosi dal «posto di lavoro». Una vera e propria microeconomia, che lascia intendere quanto la loro presenza nel parco fosse ormai radicata. L’indagine è stata coordinata dal Dott. Padalino della Procura di Torino.