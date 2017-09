Grandi attori e nuove produzioni arrivano in città, la lista di Film Commission

TORINO - Sono sempre di più i produttori che scelgono Torino per la realizzazione di film e serie tv. A fornire alcune informazioni sui prossimi lavori nazionali e internazionali che verranno ambientati in città è il presidente di Film Commission Torino Piemonte, Paolo Damilano, in un'intervista rilasciata a Repubblica. Damilano parla di costi per incentivare la Film Commision che fornisce gratuitamente ogni sorta di servizio di appoggio per le produzioni. Nel dettaglio, spiega, due milioni e mezzo vengono dalla Regione Piemonte e 262mila euro dal Comune Torino. Altri 3 milioni di euro poi dovrebbero essere incassati grazie al tax credit che agevola le aziende disponibili a investire.

SET - Alcune produzioni sono già in corso, altre inizieranno nei prossimi mesi. Tra le pellicole già terminare invece, in cui sarà possibile rivedere i luoghi della città della Mole, ricordiamo "The Broken Key" di Louis Nero, con Rutger Hauer, Christopher Lambert, Geraldine Chaplin. Al Festival di Roma di ottobre verrà presentato anteprima "Questione privata" dei Fratelli Taviani.

- «Bella Germania» fiction tedesca diretta da Gregor Schnitzler e prodotta dalla Bavaria Television, una delle più importanti società di produzione televisive tedesche.

- «Lord & Master» , fiction olandese di successo arrivata quest'anno alla terza stagione e girata a Palazzo Madama.

- «Drive me Home» con Marco D'Amore, il famosissimo Ciro di Gomorra.

- «You die», film horror in cui una misteriosa app per smartphone porta alla morte tutti quelli che la scaricano. Produzione tutta torinese che, con un mini budget, girerà in venti giorni, fra ottobre e novembre.

- «Sport Crime» thriller investigativo di produzione seriale svizzera.

- «The Ledge» film inglese ambientato principalmente in montagna.