Torino e la Grecia mai così vicine, nuovo volo diretto Caselle-Atene: giorni, orari e prezzi

TORINO - Torino e la Grecia non sono mai state così vicine. Decollerà ufficialmente mercoledì 6 giugno il primo volo della nuova rotta Caselle-Atene ufficializzata oggi da Sagat, la società che gestisce l’Aeroporto Sandro Pertini. Oltre a collegare il capoluogo piemontese alla capitale greca, famosa per i tanti siti archeologici presenti, il volo permette di raggiungere, grazie agli orari programmati che facilitano i voli in connessione con Atene, oltre 30 destinazioni in Grecia. Parliamo delle mete preferite dai vacanzieri: Mykonos, Santorini, Salonicco, Creta, Rodi, ma anche Medio Oriente e Cipro.

GIORNI, ORARI E PREZZI - Il volo Torino-Atene verrà operato il mercoledì e il venerdì nei seguenti orari: Torino-Atene (mercoledì, partenza ore 18:50 e arrivo 22:15; venerdì partenza ore 14:00 e arrivo 17:25), Atene-Torino (mercoledì partenza 16:30 e arrivo 18:05; venerdì partenza ore 11:40 e arrivo 13:15). Sulla rotta, la cui percorrenza è di circa due ore e mezza, verrà impiegato inizialmente un Airbus 319 da 144 posti. Capitolo costi: i biglietti del volo Torino-Atene sono già in vendita sul sito della compagnia https://it.aegeanair.com. Attualmente il prezzo è di 205 euro andata e 212 euro ritorno, come minimo. Ovviamente, a seconda dei periodi, può subire delle variazioni.