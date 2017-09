Black out di TOBike: tutte le bici in città fuori uso per ore

TORINO - Cosa è successo alle bici gialle firmate TOBike? Questa mattina, martedì 19 settembre, i ciclisti che si sono avvicinati come di consueto alle pensiline del bike sharing hanno avuto una brutta sorpresa. La spia rossa che indica che la bicicletta non può essere prelevata era inesorabilmente accesa in tutte le stazioni. Tutte le biciclette TOBike della città erano fuori servizio, "non operative".

BLACK OUT - A causare il disservizio sarebbe stato un problema relativo al server Bicincittà, che ha mandato in tilt tutto le pensiline di sharing. Le stazioni sono state inutilizzabili durante le prime ore della mattina e, intorno alle 11.30, i tecnici sono riusciti a risolvere il problema e a ripristinare il servizio regolare.