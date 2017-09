Torino sceglie l’auto elettrica: inaugurata una colonnina per la ricarica a Palazzo Civico

TORINO - Torino, città a misura di auto elettrica. L’obiettivo del Comune, dopo l’inaugurazione di 10 nuovi punti di ricarica avvenuta domenica scorsa, è ormai chiaro. Un concetto rafforzato dal taglio del nastro eseguito questa mattina dalla sindaca Chiara Appendino che, in compagnia dell’assessora alla Viabilità e Trasporti Maria Lapietra e il fondatore e presidente di Route220, Franco Barbieri, ha così dato il benvenuto a un nuovo stallo nel cuore di Torino, nel cortile interno di Palazzo Civico.

PARLA APPENDINO - L’obiettivo della città è in realtà ancora più ambizioso ed è quello di dare spazio a nuove installazioni non solo per le auto elettriche ma anche per biciclette e carrozzine per disabili. Per quanto riguarda quest’iniziativa, un primo prototipo sarà installato in via sperimentale nelle prossime settimane. Intanto, gli stalli per le auto sono saliti a 22. «E’ la testimonianza della volontà da parte di questa Amministrazione di creare infrastrutture che consentano ai possessori di auto elettriche di rifornirsi nel modo più facile e veloce possibile. Inoltre stiamo lavorando per dotare Torino di un impianto utile alla ricarica di biciclette e a chi si muove con la carrozzina elettrica, facendo così anche un passo avanti verso la libertà di movimento di tutti» ha dichiarato la sindaca Appendino.

LE COLONNINE - Ma Torino è pronta alla novità rappresentata dalle colonnine di ricarica dell’auto elettrica? A giudicare dai risultati pare proprio di sì: «Nel weekend sono stati in 150 a rifornirsi nei 10 punti cittadini per il 60 per cento utenti provenienti da fuori città e il 30 per cento addirittura dall’estero» ha spiegato Franco Barbieri, presidente di Route220. Non è quindi un caso che la città della Mole sia la prima città italiana in termini di qualità di servizio offerto per la mobilità elettrica. Di seguito l’elenco in cui trovare le colonnine per la ricarica:

- piazza Arbarello

- corso Bolzano

- piazza Castello

- piazza CLN

- via Porta Palatina

- piazza Solferino

- piazza Statuto

- corso Turati

- via Plana

- corso Vittorio Emanuele II