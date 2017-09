Il Quadrilatero di Torino compie 20 anni, tanti eventi in programma

TORINO - Il Quadrilatero, quartiere nel cuore del centro storico di Torino, festeggia vent'anni. La festa si terrà il 23 eil 24 settembre con eventi, musica, spettacoli: un ricco programma ideato dall'associazione di via Quadrilatero Romano con il coinvolgimento dei locali della zona e di Confesercenti.



QUADRILATERO - Lo slogan è 'Come è bello avere vent'anni": titolo scelto per raccontare una storia di successo che ha consentito di riqualificare una zona di Torino prima degradata dal punto di vista ambientale e urbanistico e con grossi problemi di sicurezza. "Vent'anni fa - sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Confarsercenti - grazie alla collaborazione fra pubblico e privato si è dato il via a una operazione di risanamento i cui frutti sono oggi ben visibili: recupero degli edifici, insediamento dei locali che fanno oggi del Quadrilatero uno dei centri della movida cittadina, nonché un luogo più sicuro. In questa avventura ognuno ha fatto la sua parte e questo rappresenta il suo valore aggiunto".