Iago Falque, incidente stradale in corso Galileo Ferraris: giocatore illeso, automobilista in ospedale

TORINO - Un incidente stradale è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, in corso Galileo Ferraris. A bordo di uno dei tre veicoli coinvolti Iago Falque, giocatore talentuoso del Torino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato proprio il calciatore granata, con il suo Porche Cayenne, a tamponare altre due vetture, una Fiat Multipla e una Renault Kangoo.

L’INCIDENTE - L’impatto è avvenuto all’altezza del civico 80 di corso Galileo Ferraris: illeso il calciatore, che è sceso con le proprie gambe dalla sua auto e non ha subito alcuna conseguenza. Uno dei due conducenti delle auto tamponate invece, è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale. Iago Falque, nonostante il grosso spavento, dovrebbe comunque essere a disposizione di Mihajlovic per la partita di questa sera contro l’Udinese.