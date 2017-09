Anziano travolto mentre attraversa la strada: morto all’ospedale San Giovanni Bosco

TORINO - Sembrano non avere mai fine gli incidenti nelle strade torinesi. Ieri mattina, in via Breglio, un pensionato di 83 anni è stato travolto e ucciso da una Fiat 600 diretta verso via Cigna. La vittima si chiamava Placido Persiano, ed è deceduta all’ospedale Giovanni Bosco di Torino qualche ora dopo il tragico impatto. Si tratta del 32esimo morto in strada da inizio anno.

LA RICOSTRUZIONE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’auto condotta da una donna marocchina di 37 anni stava percorrendo via Breglio verso via Cigna quando è avvenuto l’impatto con il pensionato. Probabile che la causa dell’incidente possa essere una distrazione fatale, perché La Squadra Infortunistica ha stabilito come Placido Persiano stesse attraversando al di fuori delle strisce pedonali. Inutile l’intervento dell’ambulanza, che ha portato il pensionato in ospedale: qui le sue condizioni si sono aggravate ora dopo ora, fino al decesso. I parenti della vittima sono stati informati. La donna al volante, sottoposta a esami, è risultata negativa all’alcoltest.