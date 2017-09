Scontro tra autobus Gtt e un furgone in via Accademia, 4 persone ferite

TORINO - Sono quattro le persone che oggi, mercoledì 20 settembre, sono rimaste ferite con diversi livelli di gravità nello scontro in via Accademia Albertina angolo via Cavour. L'incidente, avvenuto tra un autobus GTT della linea 18 e un furgoncino consegne della Just Eat, si è verificato a bassa velocità, proprio perchè l'autobus stava ripartendo dopo aver effettuato la fermata in piazzale Valdo Fusi.

FERITI - Durante l'incidente due signore sono rimaste ferite. Una, in carrozzina, ha battuto più volte le gambe a causa delle frenate; l'altra invece si sarebbe ferita a una mano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il furgone non abbia rispettato una precedenza, parandosi di fronte al mezzo pubblico. Le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.