Via Po, la prima strada «amica degli animali» di Torino: l’iniziativa dei commercianti

TORINO - Via Po, la prima via amica degli animali d’Italia. L’appuntamento è previsto per domenica quando, a partire dalle ore 11:00, è prevista «Bau Bau Stret», la manifestazione che ha come scopo principale quello di promuovere la via che collega piazza Castello a piazza Vittorio Veneto come prima strada a misura di cani. Un appuntamento imperdibile per gli amanti degli amici a quattro zampe.

L’INIZIATIVA - Crocchette, sacchetti per i bisogni e una ciotola d’acqua fresca pronta all’uso. Sono queste le prime misure a favore dei cani che verranno prese dai commercianti di Ascom, con il sostegno del Comune di Torino e della Circoscrizione Centro Crocetta, oltre alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato. Fuori dai negozi verrà applicato un adesivo di benvenuto per gli animali, mentre gadget e volantini verranno distribuiti per sensibilizzare sui comportamenti da tenere in città. All’iniziativa inoltre parteciperanno oltre 20 Onlus che operano nel mondo della tutela degli animali, oltre le Unità Cinofile delle forze dell’ordine e i cani da soccorso. Un bel servizio dunque, non solo per gli amici a quattro zampe ma anche per i padroni dei cani, che potranno passeggiare sotto i portici certi che i loro animali possano trovare ogni genere di comfort. Torino, ancora una volta, si conferma una delle città più a misura di cane d’Italia.