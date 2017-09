Cannabis, iniziano le lezioni di semina in riva al Po 

TORINO - Parte da Torino, dai Magazzino sul Po per l'esattezza, il nuovo corso pubblico promosso dai Radicali per la coltivazione della cannabis legale. Questo particolarissimo seminario farà tappa il 22 a Milano, alle Colonne di San Lorenzo e il 23 a Bologna, in piazza Verdi. In 'cattedra' per i corsi promossi dal Radical Cannabis Club ci sarà Luca Marola, autore del libro 'Autofiorenti', il primo manuale di coltivazione, che illustra tecniche e segreti per assicurarsi un raccolto florido.

CANNABIS - Al termine della lezione di Marola, il segretario di Radicali Italiani Riccardo Magi, la presidente Antonella Soldo e altri dirigenti radicali, pianteranno i semi di cannabis nella terra innaffiandoli per dare il via alla coltivazione. «Al definitivo affossamento del ddl cannabis legale in parlamento rispondiamo» dicono Magi e Soldo «rilanciando con ancora maggiore forza la lotta antiproibizionista nelle piazze, insieme ai cittadini».