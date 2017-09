«Un parco intitolato a Stefania Fiorentino, la mamma di Bea», già raccolte oltre 30mila firme

TORINO - Dal 6 agosto a oggi sono state raccolte oltre 30mila firme virtuali su Change.org per far sì che l’amministrazione della Città di Torino dedichi una via o una piazza a Stefania Fiorentino, la mamma di Beatrice, la bimba affetta da una rarissima malattia allo scheletro. Stefania quel maledetto 6 agosto si è arresa a una malattia che la accompagnava da tempo. Nonostante tutto lei non si è mai risparmiata per sua figlia, creando una pagina Facebook per raccontare la loro storia e trovando centinaia di migliaia di persone solidali e pronte ad aiutare. Neanche la malattia l’aveva fatta tirare indietro, fino all’ultimo giorno ha lottato per Beatrice e per questo è stata soprannominata «mamma coraggio».

TOPONOMASTICA - Mancano ancora poco meno di 5mila firme perché sia raggiunto l’obiettivo delle 35mila e si possa così inoltrare la proposta alla Giunta della Chiara Appendino e poi a chi si occupa della toponomastica. Questa è la seconda petizione da quel tragico 6 agosto. La prima raccolta firme, che aveva come obiettivo 10mila sottoscrizioni, era stata chiusa il 7 settembre in accordo con la famiglia perché, come spiegavano allora gli amministratori del gruppo Facebook Vogliamo una via a Torino: Stefania Fiorentino, «a nostra insaputa, il sito prendeva soldi e speculava su ciò».

FIRME CARTACEE - La raccolta firme non è solo online. Gli amici e coloro che si sono interessati alla storia di Bea e della mamma Stefania Fiorentino ne hanno organizzata anche una «cartacea» in Torino e dintorni. Spesso i banchetti per firmare si possono trovare all’interno dei supermercati. Tutto nella speranza che poi il Comune decida di dedicarle una via o, ancora meglio, un parco giochi per bambini.