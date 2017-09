Furto con spaccata su un’auto vicino alla scuola Holden: arrestato pluripregiudicato

TORINO - Ha afferrato un oggetto contundente e, sperando di non essere visto da nessuno, ha spaccato il finestrino di un’auto in sosta e ha iniziato a trafugare all’interno dell’abitacolo. E’ successo in piena notte, in via Andreis, vicino alla scuola Holden. Il piano del ladro, un 52enne di nazionalità tunisina irregolare sul territorio e con diversi precedenti penali alle spalle, è stato però «rovinato» dall’arrivo di una pattuglia della Squadra Volante: gli agenti hanno bloccato il ladro e ritrovato la refurtiva appena rubata, degli articoli di bigiotteria appartenenti a una donna. Il malvivente è stato arrestato per furto aggravato, mentre la refurtiva consegnata alla legittima proprietaria.