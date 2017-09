Mara Maionchi in piazza per la sclerodermia, anche Torino prende parte al progetto

TORINO - Il prossimo venerdì, il 22 settembre, in occasione della XXIII^ Giornata del Ciclamino GILS per la lotta alla sclerodermia il reparto di Reumatologia dell'ospedale Molinette di Torino prenderà parte al progetto «Ospedali aperti» e permetterà di effettuare controlli gratuiti dalle ore 9 alle 12.

FONDI IN PIAZZA - Quella del 22 settembre non sarà l’unica occasione per parlare sclerodermia: domenica 24 settembre il GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) scende in campo in 100 piazze italiane che, per un giorno, si coloreranno con i ciclamini e faranno fiorire l'informazione sulla Sclerosi Sistemica. Il ricavato dell’intera giornata permetterà di avviare due progetti da 25mila euro l'uno che saranno assegnati, al termine del bando pubblicato il 1° maggio 2017, a giovani ricercatori sotto i 40 anni. «Dal 2008 a oggi sono stati investiti 1.444.285 euro nella ricerca scientifica e, per quest'anno, abbiamo deciso di finanziare due progetti diversi: il primo clinico epidemiologico, mentre il secondo di ricerca base con finalità traslazionali», ha dichiarato Carlo Garbagnati Crosti, Presidente del GILS, «lo scopo della Giornata del Ciclamino, però, non è solo quello di raccogliere fondi per la ricerca, ma anche di diffondere conoscenza sulla malattia, in modo da favorire una diagnosi precoce che, in molti casi, può davvero salvare la vita».

MARA MAIONCHI - Diversi testimonial d’eccezione scenderanno in piazza: Mara Maionchi, Vito Di Tano, Lorenzo Cittadini e Franco One saranno volontari per un giorno e informeranno i cittadini per sostenere la ricerca. Per conoscere tutte le piazze che offriranno i ciclamini e gli ospedali che aderiranno al progetto si può visitare il sito www.sclerodermia.net o telefonare al numero verde 800.080.266.