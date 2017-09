Auto di traverso si blocca sullo spartitraffico in via Cernaia: tram deviati

TORINO - A guardare la foto la domanda sorge spontanea: ma cosa voleva fare il conducente dell’auto bloccata sullo spartitraffico di via Cernaia? Se la risposta non è nota, quel che è certo è che la manovra azzardata ha mandato in tilt il traffico tranviario per circa un’ora. E’ successo ieri sera, mercoledì 20 settembre, intorno alle 18:30. I tram della linea 6 e della linea 13 hanno quindi dovuto deviare il proprio percorso abituale, poi la situazione è tornata alla normalità intorno alle 19:30, quando l’auto è stata rimossa. E’ probabile che all’origine di questo assurdo incidente, avvenuto all’altezza con via Vittorio Amedeo, vi sia un tentativo di inversione di marcia, peraltro vietata. Pare pealtro che, per quanto assurdi, già in passato vi siano stati episodi simili. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale, che ha ascoltato il conducente.