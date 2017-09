Fermata al semaforo, stordita con lo spray e rapinata: in borsa aveva 5mila euro

VINOVO - Nella borsa aveva 5mila euro in contanti, soldi che, ha detto la stessa vittima ai carabinieri, le servivano per la sua attività di imprenditrice. E ora c’è da scoprire se i rapinatori erano al corrente dell’ingente somma di denaro in auto o se sia stato solo un caso che abbiano fermato lei. Fatto sta che la donna, 56 anni, è stata affiancata in auto mentre era ferma al semaforo in via Europa a Vinovo, stordita con uno spray e derubata della borsa che teneva vicino a sé.

CARABINIERI - Ancora intontita la vittima della rapina è scesa dall’auto e ha chiamato i carabinieri. Subito dopo ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra procurandosi una forte contusione al braccio guaribile in nove giorni. Del caso si stanno ora occupando i carabinieri di Moncalieri che sono anche alla ricerca di testimoni che aiutino a individuare la vettura dei rapinatori. Hanno sentito la vittima e la stessa ha raccontato di aver prelevato i soldi la sera prima. I malviventi potrebbero quindi averla seguita apposta.