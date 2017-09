Davide Gentile è scomparso, gli amici mobilitano il web: «Aiutateci a trovarlo…»

TORINO - Paura e apprensione per Davide Gentile, un ragazzo di Settimo Torinese scomparso nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre. L’uomo, un 30enne, è uscito di casa e non è mai più rientrato. Il cellulare risulta spento e nessuno pare averlo visto. Gli amici si sono mobilitati, condividendo sul web appelli per aiutare a ritrovarlo.

RICERCHE IN CORSO - Al momento della scomparsa, Davide Gentile indossava una felpa rossa, con dei pantaloni della tuta neri. E' alto 1 metro e 80 circa. Potrebbe muoversi con l’auto, una Renault Kadjar di colore grigio scuro. La speranza è che qualcuno possa averlo incontrato e possa dare informazioni sensibili e utili per ritrovarlo: chiunque sapesse qualcosa o dovesse incontrarlo è pertanto pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine.