Giornate Europee del Patrimonio, ai Musei Reali visite speciali a 1 euro

TORINO - Si prospetta un weekend decisamente interessante per gli amanti della cultura: sabato 23 e domenica 24 settembre, ai Musei Reali si terranno le giornate Europee del Patrimonio, una manifestazione promossa dal 1991 che ha il chiaro obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale. Per l’occasione, sabato sera l’apertura sarà prolungata falle 19:30 alle 22:30 con una tariffa speciale: un euro.

Il PROGRAMMA - I Musei Reali parteciperanno a quest’iniziativa proponendo un’offerta culturale variegata, un viaggio tra l’antico e i moderno per approfondire il rapporto uomo-natura e l’interazione dell’uomo con l’ambiente circostante nelle varie epoche. Un esempio? La possibilità di vedere la Venere di Botticelli, che a fine mese lascerà Torino. Di seguito il programma dettagliato:

Sabato 23 settembre

Alle 15, in Galleria Sabauda, piano terreno

Tanto bella da sembrare viva. La Venere di Botticelli

Visita e laboratorio per famiglie La natura, il mito, la storia, la scultura antica e la filosofia rinascimentale si intrecciano per dare vita a Venere, divinità nata dalla spuma del mare. Durante il percorso, si scoprirà a chi appartenne lo splendido volto della fanciulla ritratta da Botticelli e, in laboratorio, si seguirà l’esempio dei grandi maestri pittori.

Alle 16, a Palazzo Reale, primo piano

Animale, vegetale o minerale? I regni della Natura nella casa del re

Visita sensoriale per famiglie Animale, vegetale o minerale? Qual è la natura dei materiali che compongono gli arredi, le decorazioni e le opere d’arte che puoi ammirare nel Palazzo Reale? Vieni a scoprirlo con noi!

Alle 17, in Galleria Sabauda, piano terreno

Tanto bella da sembrare viva. La Venere di Botticelli

Visita e laboratorio per famiglie La natura, il mito, la storia, la scultura antica e la filosofia rinascimentale si intrecciano per dare vita a Venere, divinità nata dalla spuma del mare. Durante il percorso, si scoprirà a chi appartenne lo splendido volto della fanciulla ritratta da Botticelli e, in laboratorio, si seguirà l’esempio dei grandi maestri pittori.

Alle 20,30, in Galleria Sabauda, primo piano

Natura preziosa. Dall’avorio alle perle, dal corallo alla seta, dalle pietre ai metalli

Visita guidata. La natura offre materiali rari e pregiati, l’artista li trasforma con la tecnica e l’invenzione. Così nascono i tesori artistici che è ora possibile ammirare nelle vetrine che ospitano preziosi oggetti in Galleria Sabauda.

Alle 21, in Galleria Sabauda, primo piano

Concerto di musica antica: liuti e percussioni nel Medioevo

Paolo Lova e Vito Alessandro Badalà «Canavisium Moyen Age»

Domenica 24 settembre

Alle 16, presso Palazzo Reale, primo piano

Animale, vegetale o minerale? I regni della Natura nella casa del re

Visita sensoriale per le famiglie Animale, vegetale o minerale? Qual è la natura dei materiali che compongono gli arredi, le decorazioni e le opere d’arte che puoi ammirare nel Palazzo Reale? Vieni a scoprirlo con noi!

Alle 17, in Galleria Sabauda, terzo piano

Se il museo fosse un bosco

Visita con il restauratore Avete mai osservato il retro di un una tavola dipinta? Dal bosco al museo, si potrà ripercorrere la storia del legno, materia che fin dall’antichità fu utilizzata come supporto per le opere d’arte.