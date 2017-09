Appendino a Madrid durante il G7? La precisazione: «La sindaca accoglierà ministri»

TORINO - Il G7 arriva nel torinese e la sindaca di Torino vola a Madrid? Vero, ma solo in parte: Chiara Appendino lunedì mattina sarà effettivamente nella capitale spagnola per un impegno istituzionale, ma la sera sarà comunque a Venaria, nonostante qualcuno avesse messo in giro voci contrarie. Equivoco rientrato, dunque.

LA PRECISAZIONE - L’ufficialità arriva direttamente da Palazzo Civico: «A scanso di equivoci, la Sindaca di Torino, Chiara Appendino, lunedì mattina sarà a Madrid per un evento istituzionale, mentre la sera, come già comunicato al ministro Carlo Calenda, sarà presente a Venaria ad accogliere i ministri e le delegazioni del G7». Caso rientrato dunque: il G7 continua a sollevare numerose polemiche ma la prima cittadina, nonostante l’impegno in mattinata, sarà presente e non delegherà il vicesindaco Guido Montanari.