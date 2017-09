Incidente in tangenziale Sud, coinvolta un’autocisterna e un tir: due feriti e una lunga coda

NICHELINO - Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi in tangenziale Sud, tra gli svincoli di La Loggia e Nichelino Debouchè. Sono rimasti coinvolti un’auto Suzuki, un’autocisterna e un tir, due persone ferite tra cui una, l’automobilista, liberato dai vigili del fuoco e trasportato con l’elisoccorso in ospedale. Da quanto si apprende nessuna delle persone rimaste coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

TANGENZIALE A RILENTO - Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia stradale che i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo in primis per travasare il contenuto dell’autocisterna (circa 10mila litri di gasolio) bloccando di fatto la tangenziale Sud tra La Loggia e Stupinigi, con la coda di vetture proveniente da Moncalieri arrivata fino a Bauducchi.

L'incidente in tangenziale (© ANSA)