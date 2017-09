Dramma all’Allianz Stadium, tifoso bianconero si sente male in curva e muore in ambulanza

TORINO - Dalla gioia al dramma, tutto in pochi minuti. Nella serata di ieri un uomo è deceduto poco dopo aver assistito al derby della Mole, tra Juventus e Torino. L’uomo, residente a Ceva, ha accusato un malore in curva Sud, dove era solito guardare le partite della Vecchia Signora insieme ai suoi amici. Portato fino ai cancelli dell’Allianz Stadium, è stato immediatamente soccorso dai medici del 118. Inutile la corsa verso l’ospedale e i tentativi di rianimazione: il tifoso bianconero è deceduto in ambulanza. Sgomento tra i sostenitori della Juventus, che pochi attimi sono passati dalla gioia per un derby vinto alla tristezza per la scomparsa di un caro amico.