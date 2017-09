Incendio nella notte al Caat: fiamme altissime e colonna di fumo, intervengono i pompieri

GRUGLIASCO - Notte di paura al Centro Agro Alimentare di Torino, il Caat: poco dopo le 2 un vasto incendio si è propagato nella zona di carico e scarico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti con due squadre, e i carabinieri. Le fiamme, altissime e capaci di arrivare sino a 10 metri, sono state avvistate da diversi chilometri di distanza, così come la colonna di fumo nero. L’incendio ha preoccupato soprattutto per la vicinanza di una pompa di benzina, ma è stato domato in un paio di ore e, per fortuna, nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco indagano su cos’abbia scatenato le fiamme, che hanno avvolto alcuni bancali accatastati.