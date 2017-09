Voli quotidiani verso la Sardegna, Volotea investe sull’aeroporto di Caselle

CASELLE - La compagnia aerea low cost spagnola Volotea ha confermato tutte e otto le rotte attuali per l’estate 2018. Dall’aeroporto di Caselle Torinese si potrà partire verso Palermo, Cagliari, Olbia, Lampedusa, Pantelleria, Skiathos, Corfù e Palma di Mallorca.

NOVITA’ SARDEGNA - Volotea non ha solamente confermato i voli dall’aeroporto torinese, ma ha reso quotidiani i contatti con la Sardegna. La prima novità: da aprile la tratta Torino-Cagliari opererà con quattro frequenze settimanali, diventando quotidiana dal primo giugno. Due i voli a settimana invece per il Torino-Olbia da fine maggio all’ultima settimana di luglio quando anche questa diventerà una rotta giornaliera. Il potenziamento si è reso necessario dopo l’ultima estate, quella appena passata, in cui Volotea proponeva massimo cinque voli settimanali per entrambe le destinazioni.

ALTRE NOVITA’ - Non ce ne sono di particolari, anche se è da segnalare che i due voli verso e da Palma di Maiorca cambiano giorno: non saranno più effettuati in settimana, ma di sabato e domenica. Ancora un piccolo cambiamento con destinazione Palermo in cui si registrano quattro voli a settimana.