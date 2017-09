Usuraio di Torino perde la villa al mare, ha riscosso interessi per 240.000 euro

TORINO - La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato una villetta con il relativo garage a San Bartolomeo al Mare, in provincia di Imperia. La proprietà, per un valore stimato di 200.000 euro, apparteneva a un sessantaseienne di Venaria (TO) indagato per usura e attualmente rinchiuso in carcere. L'uomo era amministratore di una nota società attiva nel settore della ristorazione ed era stato arrestato a maggio mentre riscuoteva somme di denaro da una delle sue vittime. L'ammontare degli interessi pagati all'uomo negli anni è di circa 240.000 euro.

USURA - Dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria del capoluogo è emerso che l’uomo avrebbe erogato prestiti di denaro a numerosi soggetti in difficoltà economica, soprattutto piccoli imprenditori, tenuti poi a corrispondergli sempre in contanti, elevati interessi mensili, sino all’estinzione del debito. Nel corso di una perquisizione domiciliare, condotta il giorno dell’arresto, i finanzieri hanno trovato assegni detenuti a garanzia dei numerosi prestiti, somme di denaro e fogli manoscritti riportanti nominativi di diversi soggetti. Le successive indagini hanno permesso agli inquirenti, di identificare oltre venti vittime che avrebbero confermato il quadro indiziario già emerso a carico dell’indagato. Alla luce di queste ulteriori risultanze, il Tribunale di Torino ha disposto il sequestro preventivo dei due immobili situati nella rinomata località balneare ligure della riviera di ponente.