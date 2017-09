Punto taglia la strada al tram, incidente in via Cernaia: un ferito e disagi al traffico

TORINO - Ancora un incidente in via Cernaia. Dopo l’episodio della scorsa settimana, quando un’auto è rimasta incastrata sulla banchina davanti alla caserma dei carabinieri, questa mattina una Fiat Punto e un tram della linea 10 si sono scontrati nel tratto compreso tra piazza XVIII Dicembre e corso Vinzaglio. Al momento dell’impatto, il tram proveniva proprio dalla piazza e aveva appena imboccato via Cernaia.

LA DINAMICA - L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino: sul mezzo di trasporto pubblico vi erano alcuni passeggeri, ma nessuno è rimasto ferito. E’ andata peggio al conducente della Fiat Punto, un pensionato. L’uomo è rimasto ferito in modo lieve e pertanto, dopo esser stato medicato sul posto dai medici del 118, è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale: pare che all’origine dell’incidente ci possa essere una mancata precedenza dell’auto al tram. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dell’automobile.