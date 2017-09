Si toglie le ciabatte e scappa, insolito inseguimento in corso Giulio Cesare

TORINO - Era fermo in via Montanaro ma, non appena ha visto gli agenti, il giovane si è tolto dai piedi le ciabatte e si è dato alla fuga verso via Feletto. Durante l'inseguimento il malvivente ha spintonato alcuni passanti che si trovavano nel mercato di piazza Foroni e, una volta placcato dagli agenti, ha continuato a dimenarsi e spintonare fino a cadere a terra. Dopodiché, cercando di non essere notato, l'uomo ha gettato sotto un’auto parcheggiata per strada un contenitore di alluminio. E' emerso in seguito che l'uomo stesse nascondendo della droga.

ARRESTO - I numerosi cittadini presenti in quel momento hanno collaborato con gli operatori, indicando il luogo nel quale il soggetto aveva gettato il contenitore di alluminio. All'interno della scatola è stato scoperto dello stupefacente, hashish e crack. Il giovane, cittadino senegalese, appena diciottenne, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per violazione della legge sugli stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.