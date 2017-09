Cade dalla scala in azienda e precipita per tre metri, grave al Cto un imprenditore di 61 anni

VINOVO - Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina a Vinovo, in frazione Garino. Un meccanico di 61 anni, socio dell’officina Orv di via Rivoli, è precipitato da un’altezza di tre metri mentre stava facendo manutenzione a un macchinario sopra una scala. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9 quando il sessantunenne si trovava da solo.

CODICE ROSSO AL CTO - L’imprenditore è scivolato e ora ci sono indagini in corso per capire come abbia fatto, se ha perso l’equilibrio a causa di una svista o se si sia sentito male improvvisamente. In via Rivoli sono intervenuti i sanitari che, dopo aver intubato l’uomo, lo hanno fatto portare al pronto soccorso dell’ospedale Cto in elicottero. Le sue condizioni sono gravi. Intanto in azienda sono intervenuti gli ispettori dello Spresal dell’Asl per verificare che le condizioni di sicurezza adottate siano tutte a posto. Con loro anche i carabinieri di Moncalieri.