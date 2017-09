Dramma a Ciriè, pensionato in bici falciato e ucciso da un’auto: morto Francesco Verna

CIRIE’ - Questa mattina, un terribile incidente avvenuto a Ciriè è costato la vita a Francesco Verna, 85 anni. L’uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando un’auto, una Kia Rio guidata da un ragazzo di 27 anni, lo ha investito e ucciso. La violenza dell’impatto infatti non ha lasciato spazio al pensionato che, dopo esser stato sbalzato sull’asfalto, è morto sul colpo. La polizia municipale è al lavoro per chiarire la dinamica: quel che è certo è che il ciclista al momento dell’impatto, avvenuto intorno alle 09:30, si trovava in via Viola. Il 27enne è stato trasportato in ospedale in stato di choc: al momento è stato denunciato per omicidio stradale.