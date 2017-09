Truffa dei falsi tecnici Smat, l'azienda avverte: «Non siamo noi, non aprite a nessuno»

VISCHE - I primi episodi sono stati segnalati a Vische, ma la truffa potrebbe interessare tanti comuni del Canavese e della provincia di Torino: alcune persone si sono presentate nelle abitazioni private delle persone e, dopo essersi qualificate come tecnici Smat, hanno provato a entrare nelle case. Una truffa, perché l’azienda non ha mandato sul posto alcun addetto.

SMAT AVVISA - SMAT invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione. Non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale SMAT accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni. A riguardo si precisa che tutti gli addetti SMAT sono dotati di apposito tesserino, con il logo SMAT, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome dell’addetto. In caso di dubbi, per avere conferma dell’intervento si consiglia di contattare il numero verde 800-060 060 attivo 24 ore su 24.