Il tour della Uefa arriva in città, per due giorni la Champions League esposta a Torino

TORINO - E’ il sogno di ogni calciatore e la Juventus negli ultimi tre anni è andata due volte a un passo dal conquistarla. La «coppa delle grandi orecchie», per tutti la Champions League, oggi e domani è a Torino, esposta prima in piazza Vittorio Veneto e poi da Eataly a Lingotto. Un’occasione ghiotta per tutti gli appassionati di calcio e per i cuori per poterla ammirare da vicino, farsi un selfie e, perché no, sentirsi un po’ come i capitani dei grandi club che la sollevano al cielo dopo aver vinto la finale. L’iniziativa è della Uefa che ha già toccato 16 Paesi con il Champions League Trophy Tour che arriva sotto la Mole Antonelliana dopo essere stato la scorsa settimana a Milano.

QUANDO E DOVE - La Champions League oggi si trova nel cuore della città, in piazza Vittorio Veneto. Sarà esposta dalle 12 alle 21 su uno speciale mezzo di trasporto che ospita anche uno spazio di 200 metri quadrati. Domani invece la coppa più importante d’Europa sarà esposta da Eataly a Lingotto dalle 12 alle 22.30. Giovedì ripartirà e toccherà altre città italiane: Verona, Bologna, Bari, Palermo, Napoli e Roma.

GIANLUCA VIALLI - Domani sarà un giorno speciale da Eataly, non solo per la presenza della Champions League. Dalle ore 13 alle 14.30 Gianluca Vialli, l’ultimo capitano della Juventus a sollevare il trofeo, sarà presente per fare foto e firmare autografi.