Bimba investita mentre va a scuola, trasportata al Regina Margherita

TORINO - La piccola di soli dieci anni stava attraversando la strada per andare a scuola quando una Peugeot l'ha investita. L'incidente è avvenuto in via Gorizia a Borgetto di Beinasco, in provincia di Torino, la bambina è stata trasportata immediatamente all'ospedale Infantile Regina Margherita.

INCIDENTE - Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che la piccola abbia attraversato la strada e non si sia accorta dell'arrivo dell'auto, alla guida della quale si trovava una pensionata di Beinasco di 71 anni. Ancora da verificare se lo scontro sia avvenuto sulle strisce pedonali o meno. In ogni caso l'urto non sembra essere stato particolarmente violento e la piccola se l'è cavata con qualche livido e un grosso spavento. Gli agenti della polizia municipale sono a lavoro per definire l'esatta dinamica dell'incidente.