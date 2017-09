Stazione in tilt: donna si butta dal cavalcavia di Corso Dante, muore sul colpo

TORINO - Da questa mattina, nella stazione di Torino Porta Nuova, si sono registrati numerosi ritardi a causa di un incidente che ha scosso l'intera stazione. Una donna, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, si sarebbe gettata dal cavalcavia di corso Dante, sul lato che affaccia verso Porta Nuova. Non è ancora stato accertato se sia sia trattato di un incidente e di un caso di suicidio. Quel che è certo però è che la donna ha perso la vita sul colpo.

TRENI - Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini del 118, la polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. Stando a quanto emerso fin ora, si tratterebbe di una donna di nazionalità italiana di circa 50 anni. Il traffico ferroviario, mandato in tilt dall'incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno, si sarebbe regolarizzato nel primo pomeriggio. Uno dei convogli in transito da Savona a e diretto a Torino Porta Nuova è rimasto bloccato nei pressi nel cavalcavia per oltre due ore.