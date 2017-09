Nuovi varchi elettronici per entrare in ZTL, i controlli partono da ottobre

TORINO - Manca poco, dal prossimo 2 ottobre saranno attivi sei nuovi varchi elettronici nelle strade riservate al trasporto pubblico. Tutti i giorni, con orario dalle ore 7 alle ore 20. «L'attivazione delle nuove porte elettroniche», spiega l'assessora ai Trasporti del Comune di Torino Maria Lapietra, «avrà l'effetto non secondario di velocizzare le linee di forza del trasporto pubblico e, di fatto, contribuire a migliorare il grado di efficienza del servizio».

ZTL - Quattro dei nuovi impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli si trovano all’interno del perimetro della ZTL Centrale: in via Accademia Albertina, su entrambi i sensi di marcia all’angolo con via Mazzini; in via Rossini all’angolo con via Verdi e in via Milano all’angolo con via IV Marzo. Due sono invece collocati all’esterno della ZTL Centrale: in piazza Statuto e in via Valperga Caluso all’angolo con via Saluzzo. In corrispondenza della nuova porta elettronica in via Rossini angolo via Verdi, dal Comune fanno sapere che oltre ai veicoli autorizzati al transito sulla strada riservata al trasporto pubblico, sarà consentito anche il passaggio ai possessori di permesso residenti e dimoranti in via Verdi (nel tratto fra via Montebello e via Fratelli Vasco), in Vicolo Benevello e in via Montebello (nel tratto compreso fra via Po e via Verdi).

RESIDENTI - Le targhe dei residenti aventi diritto al transito sono già state registrate nella lista degli autorizzati, pertanto non occorre inoltrare alcuna richiesta agli uffici. Durante le prime due settimane di funzionamento, per consentire una verifica dei sistemi e dei dispositivi, è prevista la presenza di agenti del corpo di polizia municipale in corrispondenza delle nuove porte elettroniche. Restano attive tutte le 37 porte elettroniche già esistenti, sia quelle all’ingresso alla ZTL Centrale, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 10.30, che quelle posizionate nelle strade e corsie riservate ai mezzi pubblici, tutti i giorni dalle 7 alle 20.