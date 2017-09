La denuncia dei lettori: «Siamo stufi di vedere questo scempio quotidiano»

TORINO - «È meraviglioso affacciarsi tutti i giorni ed essere costretti a vedere questo scempio, nessuno pulisce o disinfetta. Gli escrementi e la pipi umana invadono i marciapiedi». In corso Vercelli i residenti non ne possono più. Come testimoniato da chi ha scattato le fotografie, ogni giorno c’è chi svuota i cassonetti della spazzatura in cerca di oggetti da poter rivendere. Ciò che non viene preso spesso lo si ritrova subito dopo gettato a terra con noncuranza, cosa che rende i marciapiedi una sorta di discarica a cielo aperto. A questo si aggiungono escrementi e urina non solo di animali. «Siamo stufi del degrado e della sporcizia».

Corso Vercelli (© Lettore)