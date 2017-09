«C’è un asino in mezzo alla strada»: caos in tangenziale, interviene la polizia

TORINO - Non sarà sensazionale e impossibile quanto vederlo volare, ma imbattersi in un asino in tangenziale è quantomeno una cosa improbabile. Eppure è quanto successo a diversi automobilisti ieri, nei pressi dello svincolo Debouché di Nichelino. Un incontro davvero singolare, che ha costretto gli automobilisti ad accostare per chiamare la polizia stradale.

L’INTERVENTO - Poco dopo le telefonate, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno trovato l’animale a bordo strada, nella corsia d’emergenza. Nessuna volontà di sorpassare le altre auto come qualche furbetto, l’animale è rimasto lì fermo e spaesato. La domanda che in tanti si sono fatti è però la seguente: come ha fatto un asino ad arrivare in tangenziale? L’animale è scappato da un allevamento di La Loggia e, dopo aver percorso qualche centinaia di metri, è arrivato sulla strada. Dopo qualche momento di apprensione e curiosità, presso l’area di servizio Nichelino Nord l’asino è salito su un rimorchio per animali ed è tornato a casa, dai legittimi proprietari.