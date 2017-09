Dopo Iago Falque incidente in Range Rover anche per il capitano del Torino Belotti

TORINO - Non è proprio un momento fortunato per i giocatori del Torino al volante. Dopo l’incidente di Iago Falque in centro città costato il pronto soccorso all’automobilista di una Fiat Panda, al termine dell’ultimo allenamento è stato il capitano Andrea Belotti a tamponare una vettura. E’ successo poco dopo aver lasciato i garage del nuovo stadio Filadelfia a bordo della sua Range Rover, dopo aver fatto foto e firmato autografi ai tifosi granata: forse proprio a causa della folla intorno alla sua auto, il «Gallo» non ha visto arrivare l’auto in via Giovanni Spano e l’ha presa in pieno. Fortunatamente entrambe le vetture procedevano lentamente e nessuno si è fatto male, c’è stato solo qualche bollo alle carrozzerie.