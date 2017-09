Ritrovo di pusher e pregiudicati in Lungo Dora, scoperto 1kg di hashish

TORINO - Quindici giorni di "stop" per disposizione del Questore di Torino per un minimarket di Lungo Dora Napoli, in osservanza del decreto Minniti. L’attività commerciale, nell’ultimo periodo, era divenuta abituale luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati e pericolosi. Durante una normale attività di controllo delle forze dell'ordine, insieme al personale del Reparto Mobile e delle unità cinofile antidroga, sono state sorprese 9 persone, delle quali 7 gravate da precedenti. Di queste, una era destinataria di un ordine di carcerazione. Nello stesso contesto, due soggetti erano sottoposti ad accompagnamento perché privi di documenti ed un terzo è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione di un piccolo quantitativo di hashish.

HASHISH - Nella stessa giornata gli agenti, sempre con l’ausilio di unità cinofile, avvisati da una segnalazione dei residenti, hanno effettuato un controllo in un edificio in stato di abbandono di Borgo Dora, utilizzato come deposito di stupefacente per lo spaccio in Piazza della Repubblica. In totale è stato rinvenuto e sequestrato hashish, la maggior parte confezionato in «datteri», per un chilo e 100 grammi. Fondamentale si è dimostrato l’apporto dal cane «Akira» che ha consentito il rinvenimento dello stupefacente occultato nei più diversi anfratti.