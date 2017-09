Piantagione di marijuana in una casa di Barriera, arrestata insospettabile 55enne 

TORINO - Un’insospettabile signora italiana di 55 anni è finita in manette poichè scoperta a coltivare marijuana nel suo appartamento in Barriera di Milano. Trovate centocinquanta piante di marijuana, insieme al prodotto già essicato e pronto per essere immesso sul mercato. Oltre alle piante e allo stupefacente pronto per la vendita, è stato anche ritrovato tutto il necessario per la produzione: lampade, teli di alluminio, terriccio, fertilizzanti, libri di botanica e sul giardinaggio fai da te.

DROGA - La donna abitava nell’alloggio, ubicato in via Sempione, da circa un anno. Le bollette relative al consumo di energia elettrica nell’appartamento degli ultimi mesi, ammontavano a oltre 3300 euro. L’altissimo consumo è con ogni probabilità da ricondurre all’accensione costante delle lampade riscaldanti necessarie per l’essiccazione delle foglie. La donna è stata tratta in arresto per «coltivazione e detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente». Coinvolta anche una cittadina italiana di 27 anni con precedenti per violazione della legge sugli stupefacenti. La giovane era presente all’interno dell’appartamento al momento del controllo da parte degli agenti. La perquisizione presso la sua abitazione ha condotto poi al sequestro di un altro etto di marijuana pronta per essere venduta.