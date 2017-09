Classifica dei sindaci più amati d'Italia: Appendino perde posizioni

TORINO - E' stato superato solo dal veneto Luca Zaina, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. A dirlo è un sondaggio effettuato da Monitor Index Research che parla della soddisfazione dei cittadini nei confronti di chi governa Regioni e Città. Nella stessa classifica compare ovviamente anche la sindaca di Torino Chiara Appendino che non se la cava altrettanto bene.

APPENDINO - La prima cittadina infatti perde posizioni rispetto all'ultima ricerca in cui la trovavamo al 10 posto. In questo elenco aggiornato Appendino si piazza alla ventunesiama postazione, mantenendo tuttavia un gradimento alto, del 58%. Chiara Appendino è la seconda donna in elenco, dopo Silvia Marchionini, sindaca di Verbania. L'indice di gradimento tuttavia, rimasto stabile rispetto all'ultimo rilevamento, supera il risultato del ballottaggio elettorale quando sconfisse Piero Fassino col 54,5% dei voti. Senza contare che i dati del monitoraggio risalgono alla fine giugno, appena dopo i fatti di piazza San Carlo che hanno scosso la città di Torino.