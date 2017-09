Strage continua nelle strade torinesi: pedone investito e ucciso in via Santa Fè

TORINO - Ancora un morto nelle strade torinesi. Ieri sera, intorno alle 21:15, un uomo di 53 anni è stato travolto e ucciso da un’auto nei pressi di un attraversamento pedonale in via Rosario Santa Fè, all’altezza del civico 25. La vittima è deceduta nella notte al C.T.O.

SI CERCANO TESTIMONI - L’incidente mortale è stato rilevato dagli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale, che sono alla ricerca dei testimoni (telefonare al numero 01101126509/10). Il conducente dell’auto, una Toyota Corolla, è risultato negativo all’alcoltest. E’ stato lui il primo a fermarsi per prestare soccorsi, poi l’ambulanza ha prelevato il pedone e lo ha portato in pronto soccorso: ogni tentativo di salvare il 53enne è stato vano. I parenti della vittima non sono ancora stati informati.