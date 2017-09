Sconti per i giovani (non solo studenti), riduzioni anche se il treno è in ritardo

TORINO - Non solo studenti, ma tutti i giovani under 26 hanno diritto ad alcuni sconti per i loro biglietti del treno. E' possibile infatti acquistare presso le biglietterie e gli emettitori automatici Trenitalia gli abbonamenti annuali scontati del 10%. Le riduzioni riguardano i treni Sfm, regionali e regionali veloci nel solo ambito dei confini tariffari del Piemonte (escluse pertanto le tratte sovraregionali); inoltre, sono esclusi gli abbonamenti Formula, già beneficiari di agevolazione per studenti. L'agevolazione sarà cumulabile con il bonus del 5% sugli abbonamenti annuali previsto dalla Regione Piemonte a parziale ristoro dei ritardi e dei disagi subiti dagli utenti. Per presentare la domanda occorre compilare entro il 31 ottobre

ERRORI - La Regione comunica anche che, a causa di un errore nell’algoritmo di calcolo sugli abbonamenti mensili di settembre, su alcune tratte sovraregionali non è stato applicato interamente lo sconto del 10% previsto dal Bonus pendolari. Pertanto, sarà possibile richiedere il rimborso della differenza con le stesse modalità previste per l’abbonamento annuale (compilando il modulo e presentandolo alle biglietterie). Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, anche sulle tratte sovraregionali, lo sconto sarà interamente applicato come previsto.