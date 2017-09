Gtt apre il nuovo parcheggio «Ancona» con 156 posti auto: orari, tariffe e abbonamenti

TORINO - Buone notizie per gli automobilisti e i torinesi che abitano nei pressi del Centro Direzionale Lavazza: lunedì 2 ottobre Gtt aprirà un nuovo parcheggio interrato e automatizzato «Ancona», situato a due passi dal Centro Lavazza, nel quadrilatero delimitato da via Bologna, corso Palermo, via Ancona e via Pisa. La struttura, capace di contenere 156 auto di cui 8 riservati a disabili, migliorerà la situazione parcheggi in una zona che troppo spesso ha sofferto problemi di viabilità.

TARIFFE E ABBONAMENTI - Il parcheggio sarà aperto per tutti i giorni, 24 ore al giorno, ma l’accesso tra le 24:00 e le 06:00 sarà consentito solamente agli utenti abbonati. L’accesso pedonale? In via Bologna, mentre i veicoli potranno entrare e uscire da via Ancona 17/A. Questione tariffe: la tariffa oraria è di 1 euro all’ora, la mezz’ora o la frazione costano 50 centesimi. Questo invece l’elenco degli abbonamenti possibili, senza posto fisso:

- Mensile Diurno dalle 7.30 alle 20.00 € 55,00

- Mensile Notturno lunedì-sabato dalle 20.00 alle 07.30 (festivi 0/24) € 35,00

- Mensile 24 ore € 75,00

- Trimestrale Diurno dalle 7,30 alle 20.00 € 150,00

- Trimestrale Notturno dal lunedì al sabato dalle 20,00 alle 7,30 (festivi 0/24) € 95,00

- Trimestrale 24 ore senza posto fisso € 195,00

- Annuale Diurno dalle 7,30 alle 20.00 € 525,00

- Annuale Notturno dal lunedì al sabato dalle 20,00 alle 7,30 (festivi 0/24) € 330,00

- Annuale 24 ore senza posto fisso € 675,00