Il caffè di Torino è sempre più «buono», 5 bar storici aderiscono all'iniziativa

TORINO - Caffè e solidarietà, con queste due parole si potrebbe riassumere l'iniziativa nata dalla Fondazione Ricerca Molinette, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia. Con l'acquisto della Torino Coffee Card sarà possibile acquistare cinque caffè, in cinque bar storici del capoluogo sabaudo, al costo di soli 4 euro 50. Al contempo, con questo semplice gesto che accompagna tanti torinesi tutti i giorni, si sosterrà la ricerca scientifica dell'ospedale Molinette di Torino e di tutta Città della Salute.

CAFFE' - Cinque caffè storici della città aderiscono all'iniziativa: Caffè Bicerin, Caffè San Carlo, Caffè Elena, Gelateria Pepino, Tea - Torrefazione Modena. In questi magnifici luoghi della città sarà possibile, mostrando la card, effettuare un gesto di quotidianità che ha un sapore nuovo, più "buono", di solidarietà. La Torino Coffee Card si potrà acquistare, da domenica 1 ottobre, presso gli Uffici del Turismo di Turismo Torino e Provincia in piazza Castello (angolo via Garibaldi) e in piazza Carlo Felice di fronte alla stazione di Torino Porta Nuova.