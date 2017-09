Torino capitale della birra: al via la terza edizione dell’Oktoberfest

TORINO - Calici che si alzano in alto, atmosfera bavarese e birra. Tanta birra. Dove ci troviamo? All’Oktoberfest, che domande. Chi pensa di trovarsi a Monaco di Baviera si sbaglia, perché da oggi (giovedì 28 settembre) fino a domenica 8 ottobre, l’Oval Lingotto ospiterà la terza edizione torinese dell’Oktoberfest. L’evento l’anno scorso fu in grado di attirare ben 130.000 persone, con 2.100 fusti di birra da 30 litri ciascuno bevuti, per un totale di 65.000 litri.

ORARI E GIORNI - A dare il via alla festa anche Chiara Appendino: «Tranquilli, qui si arriva con una comodissima metro e non c'è nessuna ordinanza» ha scherzato la prima cittadina. L’onore del brindisi ufficiale di benvenuto è toccato all’assessore al Commercio, Alberto Sacco. L’ingresso all’evento è gratuito, una bell’occasione per immergersi letteralmente nell’atmosfera bavarese. Coloro che decideranno di recarsi all’Oktoberfest troveranno anche musica e tanto cibo: i classici bretzel, panini, würstel e stinco di maiale, oltre a patate e dolci come lo strudel e la Sacher. Capitolo orari: da lunedì a giovedì dalle 18:30 all’01:00, il venerdì dalle 1(.30 alle 03:00, il sabato dalle 12:00 alle 03:00 e la domenica dalle 12:00 all’01:00. L’ingresso? Da via Matte Trucco 70.