Scontro tra bus e tram in piazza Solferino: incidente tra il 13 e il 51, una donna in ospedale

TORINO - Un incidente si è verificato ieri pomeriggio nei pressi di piazza Solferino: un tram della linea 13, diretto verso piazza Statuto, si è scontrato con un autobus della linea 51. Lo scontro ha causato la caduta di una passeggera che, sbalzata dal sedile, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Disagi soprattutto per le persone abituate a prendere la linea 13: la linea infatti è stata deviata per circa un’ora, il tempo necessario per permettere agli agenti della Squadra Infortunistica della polizia municipale di procedere con i rilievi del caso.