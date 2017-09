Giochi, esperimenti ed eventi: a Torino va in scena la notte dei ricercatori

TORINO - Esperimenti e giochi, spettacoli e test di prototipi: la «Notte dei ricercatori» arriva a Torino. Questa sera, in piazza Castello e in altri punti della città va in scena una serata particolare. Dalle 17:00 alle 24:00, il pubblico di ogni età sarà coinvolto in una serie di attività davvero uniche. La Notte Europea dei Ricercatori porterà in piazza oltre 1500 ricercatori, pronti a raccontare il lavoro svolto nei quattro atenei piemontesi, negli istituti di ricerca e nelle imprese del territorio. Le attività, divertenti ma in grado di insegnare qualcosa, saranno più di 100.

GLI APPUNTAMENTI - Quattro i percorsi tematici che si snodano tra gli stand di piazza Castello:

- Scienza e tecnologia: dalla fisica astroparticellare allo smartphone, in sella alla bici più veloce del mondo.

- Salute e medicina: mille modi per studiare il cervello umano.

- Ambiente e sostenibilità: misura la tua impronta ecologica e scopri come ridurla.

- Società e cultura: dall’antica Grecia a Bollywood.

Sono confermati tutti gli appuntamenti in programma eccetto gli spettacoli serali (Biblio-Musical Show, La Nascita Della Lettura Silenziosa e Cellule Scienziate) e l’apertura straordinaria dell’Archivio Storico e della Biblioteca Storica di Ateneo «Arturo Graf» dell’Università.