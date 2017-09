La mezza maratona invade la città, ecco il percorso dei corridori 

TORINO - Si chiama NoSmokingRun ed è una staffetta non competitiva che coinvolgerà, domenica 29 settembre, Torino, Collegno e Rivoli. L'obiettivo? Sensibilizzare sul tema dei danni provocati dal fumo, dandosi appuntamento per correre insieme. Questa l'idea della 18esima mezza maratona di Torino che quest'anno si unisce a Torino Taking Care.

PERCORSO - La competizione che quest'anno raggiunge ufficialmente la maggiore età ha un percorso completamente rinnovato: ritrovo alle 9 e mezza a Rivoli, in via Trento; da dove si scenderà verso Torino percorrendo corso Francia. I maratoneti svolteranno in corso Marche (8 chilometri) e in corso Regina Margherita, dove attraverseranno il parco della Pellerina. Poi via di nuovo verso il centro puntando su corso Lecce e tornando su corso Francia. Una volta raggiunta piazza Statuto gli atleti prenderanno corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita fino a piazza della Repubblica. Dopodiché si passerà per via San Tommaso, via Pietro Micca, via dell'Arsenale in pieno centro città. Ma non è ancora finita, gli atleti passeranno per corso Matteotti e via XX Settembre, svolteranno in via Pietro Micca, piazza Castello fino a raggiungere via Roma.

PARTECIPARE - Ogni team sarà composto da tre componenti, ognuno dei quali percorrerà 7 chilometri a testa. Il primo cambio di corridore avverrà in corso Francia angolo corso Marche, il secondo in piazza Rivoli, angolo corso Francia. Le iscrizioni alla Mezza Maratona si possono effettuare oggi e domani in piazza San Carlo al costo di 25 euro. L'iscrizione per la squadra sarà di 60 euro e verrà devolta a favore di Walce onlus, associazione no profit che si occupa delle donne che lottano contro il tumore ai polmoni. Si ricorda infine che tutti i partecipanti hanno un tempo limite di 3 ore per terminare il percorso e che il Medical Village di Taking Care offrirà controlli gratuiti a tutti i partecipanti.