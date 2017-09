Torino, 8 appuntamenti da non perdere il 30 settembre e il 1 ottobre

TORINO – E' un weekend di grande eventi quello che ci attende in città tra grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale, eventi sportivi ma anche legati al gusto e alla cultura. Ecco i nostri consigli.

Gusto

È l’ora del Vermouth a Eataly Lingotto. Fino a domenica 1 ottobre appuntamenti, degustazioni e incontri dedicati a un’eccellenza tutta piemontese. Numerosi gli incontri, le degustazioni guidate e gli appuntamenti in programma. In particolare domenica alle 15 l’incontro con l’esperto di storia del bere Fulvio Piccinino, che racconterà il vermouth dall’Antica Grecia ad oggi.

Prodotti locali

Contadini ed artigiani piemontesi e valdostani, domenica 1 ottobre portano in città il meglio delle loro produzioni genuine, clandestine, frutto dell'amore per la terra, della passione, dell'ingegno e della maestria delle loro mani, negli accoglienti spazi esterni del cortile della Cavallerizza Reale.

Musica e spettacoli di strada saranno la cornice della manifestazione. Programma della giornata:

alle 11 inizio Fiera, dalle16.30 dj set a cura di Ivan Le Terrible aka Ivano Bedendi, Moma dj, alle 17.30 merenda sinoira ad offerta libera con i prodotti del mercato, alle 20 fine fiera. Durante la giornata caldarroste e vin brulé dal canvese

Il grande evento musicale

Sabato 30 settembre, sarà il Maestro Giorgio Moroder, artista pluripremiato e celebrato tanto dall’industria discografica (più di 100 tra dischi d’oro e platino e 4 Grammy Awards) quanto da quella cinematografica (3 Premi Oscar e 4 Golden Globe), a dare il via al «Big Bang», la festa inaugurale di Ogr Torino, con il progetto «An Evening with Giorgio Moroder» feat. Giorgio Moroder, the Heritage Orchestra & the Ensemble Symphony Orchestra, presentato in esclusiva italiana e in prima europea. La seconda parte del «Big Bang» prosegue con il concerto di Elisa, che quest'anno festeggia vent’anni di carriera. La cantautrice italiana si alternerà sul palco al fenomeno pop e nuovo volto del rap italiano: Ghali, idolo delle nuove generazioni che utilizza la rete come principale strumento di diffusione del suo lavoro. Per info: www.ogrtorino.it

Pomeriggio e sera con Vinicio Capossela

Doppio concerto per l'apertura della trentesima stagione del FolkClub domenica 1 ottobre. Eccezionalmente, Vinicio Capossela ha accettato di aggiungere una data pomeridiana. Il concerto inizierà alle 17.30 (apertura al pubblico alle 16.30). Il concerto delle 21.30 è già sold out.



Festa in centro

Torna lo Street Music Fest, la festa della musica e del commercio in corso Vercelli a Torino, quest'anno alla sua seconda edizione. Più di 10 punti spettacolo, con una media di uno ogni 50 metri, nei quali vedremo esibirsi scuole di danza, band musicali, cantanti e musicisti solisti. Accanto ai punti spettacolo avremo l'esposizione delle attività lavorative del Corso ma anche street food, artigianato, hobbisti e creativi. Tutto all'insegna della musica e del divertimento per adulti, bambini e famiglie.

La mezza maratona

Domenica 1 ottobre a Torino si corre. La Turin Half Marathon partirà alle 9.30 da corso Francia, a Rivoli, all’altezza di via Trento, si percorre il rettilineo più lungo d’Europa fino in corso Marche, si raggiunge corso Regina, si prosegue fino in corso Lecce. A quel punto si devia verso piazza Rivoli prima e piazza Bernini poi, prima di puntare verso piazza Statuto da dove si tornerà in corso Regina per passare sotto le Torri Palatine e puntare verso il traguardo posizionato in via Roma fra piazza San Carlo e piazza Castello. La Turin Half Marathon in programma il 1° ottobre anche quest’anno si sdoppia: alla gara che si svolge per la diciottesima volta a Torino lungo 21,097 chilometri (tre ore di tempo limite), si aggiunge infatti la staffetta, intitolata «No Smoking Run», con tre atleti che si passeranno il testimone in corso Marche e in piazza Rivoli.

Notte al museo

Sabato 30 settembre alle 19.40, «Una notte al Museo Nazionale del Cinema». Visita notturna, al Museo Nazionale del Cinema, rivelatrice di inaspettati «incontri» e ricca di straordinarie sorprese. Sarà possibile percorrere l’interno del più bel museo sul cinema d'Europa, con la straordinaria opportunità di vedere Torino notturna dall'alto della Mole dopo la salita mozzafiato in ascensore panoramico e con una sorpresa alquanto particolare durante il percorso di visita. Info e prenotazioni: 011 853670, 348 7643915/916, turismo@barburin.com, www.barburin.com.

Storia e mistero

Domenica 1 ottobre, la rocca di Cavour si racconta. Dalle 9 alle 17, con Luisella Coalova, storica dell’arte e guida turistica abilitata sarà possibili attraversare un percorso per svelare la vita quotidiana di un lontano passato tra risvolti templari ed esoterici ai piedi della Rocca, scoglio solitario emerso dalle Alpi 40 milioni di anni fa. Visita dell'abbazia cistercense di Staffarda, uno dei più grandi monumenti medievali del Piemonte, e della vicina abbazia di Santa Maria di Cavour che vi sorprenderà per la suggestiva cripta dell'anno 1037. ‎Il Museo Caburrum contiene reperti archeologici del centro romano Forum Vibii, fondato da un luogotenente di Giulio Cesare nel I sec. A. C. La giornata si conclude con una promenade per le vie del bel centro storico di Cavour, tra aneddoti storici, bellezze artistiche, curiosità, gossip locali. «Svelatatinta» vi accompagna alla scoperta della valle a mezzo di bus turistico. Per informazioni e prenotazioni: svelatatinta@gmail.com.